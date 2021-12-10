Зеленский после провокации в Керченском проливе похвастался похвалой Запада

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя украинскую провокацию в Керченском проливе, заявил, что корабль ВМС Украины «Донбасс» ничего не нарушал.

«Мы ничего не нарушали, это первое. Второе, и США, и Европа поддерживают нас и говорят мне лично, что вы молодцы, что вы не идете на многочисленные провокации с разных сторон, и России, и информационных провокаций и со стороны сепаратистов», – приводит его слова РИА «Новости».

Зеленский заявил, что следует «спокойно на все смотреть, не кричать, что завтра сюда зайдет враг и все пропало, очень срочно помогайте». По словам президента Украины, требуется «быть крепкими, рассчитывать на себя и на свою армию, они точно патриоты».

В четверг корабль управления «Донбасс» ВМС Украины двигался в сторону Керченского пролива и не выполнял требования изменить курс. Заявок в соответствии с законом на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было. Украинское судно предупредили о необходимости соблюдать закон, позже был получен ответ, что следовать через Керченский пролив корабль не планирует.