 

США заявили о продолжающейся концентрации сил РФ у границы с Украиной

10.12.2021, 23:59, Новости дня
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У границы РФ и Украины все еще наблюдается значительное сосредоточение российских войск, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Кирби сказал, что «там все еще значительное количество войск» России, «в западной части этой страны вдоль границы с Украиной». США «продолжают видеть их увеличение последние дни и недели». Кирби, заявил, что ему «нечего сказать о каком-либо значительном изменении ситуации», передает РИА «Новости».

Официальный представитель Пентагона также отметил, что США «искали и продолжат искать возможности помочь» украинской стороне «лучше защищать себя». Он напомнил, что помощь идет и от Европы. Кирби не стал оценивать военные возможности Украины в случае предполагаемой эскалации: «Я оставляю им самим говорить о своих возможностях и уровне уверенности в них».

Напомним, Вашингтон утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.



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