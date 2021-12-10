Орейро приехала в Россию по новому паспорту

Певица и актриса Наталия Орейро впервые прибыла в Россию по российскому паспорту, который недавно получила.

В прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» она сообщила: «Я снова в России. Я приехала, чтобы воспользоваться паспортом впервые». Орейро приехала, чтобы принять участие в новом запуске сериала «Дикий ангел». Она сказала, что не останется в РФ на Рождество, так как вся ее семья в Аргентине. Ее сын Мерлин, который также получил российское гражданство, не прилетел с матерью, так как продолжаются занятия в школе.

Орейро готовится к гастролям в России. Она сообщила, что «попытается приехать в следующем году и сейчас этим занимается». Она заявила: «Так как я теперь россиянка, нужно обязательно сделать российский концерт». Кроме того, обсуждается ее роль в российском фильме, выйдет песня на русском языке, передает ТАСС.

Напомним, Орейро 10 ноября получила российский паспорт во время церемонии в посольстве РФ в Буэнос-Айресе. При получении документа певица прочла присягу на русском и испанском языках. В октябре президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство певице и актрисе Наталии Орейро и ее сыну.