 

Орейро приехала в Россию по новому паспорту

10.12.2021, 23:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Певица и актриса Наталия Орейро впервые прибыла в Россию по российскому паспорту, который недавно получила.

В прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» она сообщила: «Я снова в России. Я приехала, чтобы воспользоваться паспортом впервые». Орейро приехала, чтобы принять участие в новом запуске сериала «Дикий ангел». Она сказала, что не останется в РФ на Рождество, так как вся ее семья в Аргентине. Ее сын Мерлин, который также получил российское гражданство, не прилетел с матерью, так как продолжаются занятия в школе.

Орейро готовится к гастролям в России. Она сообщила, что «попытается приехать в следующем году и сейчас этим занимается». Она заявила: «Так как я теперь россиянка, нужно обязательно сделать российский концерт». Кроме того, обсуждается ее роль в российском фильме, выйдет песня на русском языке, передает ТАСС.

Напомним, Орейро 10 ноября получила российский паспорт во время церемонии в посольстве РФ в Буэнос-Айресе. При получении документа певица прочла присягу на русском и испанском языках. В октябре президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство певице и актрисе Наталии Орейро и ее сыну.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Айвазян указал на важность урегулирования в Карабахе под эгидой ОБСЕ

13.08 / Врачи рассказали о состоянии Ефремова

21.01 / Кива заявил, что Медведчуку “перекрыли” небо в Россию

01.04 / Сотрудника ДПС в Москве уволили за сокрытие покупки дорогой иномарки и дома

15.06 / Компания Xiaomi создает группу специалистов по решению проблем пользователей

18.12 / Украина зарезервировала вакцину против коронавируса для 2,1 млн населения – данные Bloomberg

05.11 / Экс-сотрудника ФСБ задержали по подозрению в мошенничестве

28.10 / Правительство предложило выделить на лекарства от COVID средства из резервного фонда

22.02 / США обещали не устраивать ЕС сюрпризов по «Северному потоку – 2»

15.10 / Путин объявил благодарность Юрию Лозе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика