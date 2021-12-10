Insider – первая леди США назвала «несуразными» опасения относительно умственной пригодности президента

В ходе интервью каналу CBS первую леди США Джилл Байден попросили прокомментировать результаты опросов, которые показали, что почти половина американцев сомневается в умственной пригодности президента к его должности. Как пишет Insider, первая леди назвала эти опасения «несуразными».



Reuters

Опасения в отношении умственной пригодности президента США Джо Байдена к своему посту «несуразны», сказала первая леди Джилл Байден во время интервью передаче CBS Sunday Morning, пишет Insider.

Полная беседа с первой леди будет опубликована на сайте канала в предстоящие выходные. Однако некоторые отрывки из интервью уже были обнародованы. В одном из них супругу президента попросили прокомментировать результаты недавних опросов, которые показали, что некоторые американцы сомневаются в здравом уме лидера. «Мне кажется, это несуразно», — ответила первая леди.

Как напоминает Insider, в прошлом месяце Politico совместно с аналитической платформой Morning Consult представили данные опроса, в котором 46% жителей США заявили, что, на их взгляд, у Джо Байдена нет проблем с умственной пригодностью. Однако 48% респондентов с этим не согласились. В том же опросе почти половина американцев также поделилась сомнениями и в отношении физического здоровья президента.

С того момента как Байден стал кандидатом от Демократической партии в 2020 году, республиканцы неоднократно пытались преподнести его как человека, чьи умственные способности уже не годятся для того, чтобы возглавлять Белый дом. Байден — самый пожилой президент США, в ноябре ему исполнилось 79 лет. Незадолго до своего дня рождения президент прошёл регулярный медосмотр, по итогам которого его врач заявил, что Байден здоров и пригоден к работе.

В ходе своего интервью первая леди также рассказала о собственных впечатлениях от своей новой позиции. По её словам, это работа, которая занимает «все 24 часа в сутки». «Думаю, это оказалось сложнее, чем я себе представляла. Это даже не работа, а целый образ жизни. У тебя нет графика, когда ты уходишь в 5 вечера или 3 дня, — это занимает все 24 часа в сутки», — сказала Джилл Байден.