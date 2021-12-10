 

Insider – первая леди США назвала «несуразными» опасения относительно умственной пригодности президента

10.12.2021, 23:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ходе интервью каналу CBS первую леди США Джилл Байден попросили прокомментировать результаты опросов, которые показали, что почти половина американцев сомневается в умственной пригодности президента к его должности. Как пишет Insider, первая леди назвала эти опасения «несуразными».


Reuters

Опасения в отношении умственной пригодности президента США Джо Байдена к своему посту «несуразны», сказала первая леди Джилл Байден во время интервью передаче CBS Sunday Morning, пишет Insider.

 

Полная беседа с первой леди будет опубликована на сайте канала в предстоящие выходные. Однако некоторые отрывки из интервью уже были обнародованы. В одном из них супругу президента попросили прокомментировать результаты недавних опросов, которые показали, что некоторые американцы сомневаются в здравом уме лидера. «Мне кажется, это несуразно», — ответила первая леди. 

 

Как напоминает Insider, в прошлом месяце Politico совместно с аналитической платформой Morning Consult представили данные опроса, в котором 46% жителей США заявили, что, на их взгляд, у Джо Байдена нет проблем с умственной пригодностью. Однако 48% респондентов с этим не согласились. В том же опросе почти половина американцев также поделилась сомнениями и в отношении физического здоровья президента. 

 

С того момента как Байден стал кандидатом от Демократической партии в 2020 году, республиканцы неоднократно пытались преподнести его как человека, чьи умственные способности уже не годятся для того, чтобы возглавлять Белый дом. Байден — самый пожилой президент США, в ноябре ему исполнилось 79 лет. Незадолго до своего дня рождения президент прошёл регулярный медосмотр, по итогам которого его врач заявил, что Байден здоров и пригоден к работе. 

 

В ходе своего интервью первая леди также рассказала о собственных впечатлениях от своей новой позиции. По её словам, это работа, которая занимает «все 24 часа в сутки». «Думаю, это оказалось сложнее, чем я себе представляла. Это даже не работа, а целый образ жизни. У тебя нет графика, когда ты уходишь в 5 вечера или 3 дня, — это занимает все 24 часа в сутки», — сказала Джилл Байден.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Платежный стандарт»

12.09 / Джонсон надеется, что эпидемия коронавируса может быть преодолена к Рождеству

21.10 / Фигуранта дела о смертельном отравлении суррогатом в Свердловской области арестовали

09.11 / Гибель для индустрии — Тина Тёрнер подала в суд на немецкое трибьют-шоу за «поразительное» сходство двойника

22.09 / Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром

10.12 / В МИДе обвинили США в создании «токсичной атмосферы»

11.09 / Правительство США распродало всю недвижимость в Гонконге

07.07 / Иран сократил добычу нефти до минимума

28.04 / Росатом создал компанию по производству оборудования для кораблей

07.12 / 40% россиян сообщают коллегам логины и пароли от корпоративных аккаунтов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика