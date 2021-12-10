 

В ФРГ впервые одобрили обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда профессий

10.12.2021, 23:50, Новости дня
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Законопроект, в частности, впервые предусматривает обязательную вакцинацию против коронавируса – для медработников и сотрудников домов престарелых, сообщили Spiegel и “Немецкая волна”.

Кроме того, принятые поправки расширяют полномочия земельных властей при принятии мер борьбы с COVID-19. Так, они позволяют федеральным землям закрывать клубы, дискотеки и рестораны, а также отменять спортивные и развлекательные мероприятия.

Согласно текста законопроекта, делать прививки временно разрешается у ветеринаров, стоматологов и аптекарей.

Таким образом Бундестаг и Бундесрат одобрили договоренности, достигнутые 2 декабря в ходе заседания федеральных и земельных властей, посвященного борьбе с COVID-19.

Отмечается, что для окончательного принятия поправок необходима подпись федерального президента.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Согласно информации ВОЗ, в ФРГ обнаружили более 6,42 млн случаев COVID-19, умерло почти 105 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

По данным федерального министерства здравоохранения, в Германии вакцинируют против коронавируса препаратами от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

С середины августа в ФРГ начали прививать третьей дозой вакцины против коронавируса.

По данным минздрава Германии на 10 декабря, в ФРГ полностью привиты около 57,7 млн человек (69,4% от общей численности населения), повторную вакцинацию прошли 17,7 млн человек (21,3%).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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