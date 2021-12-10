Мнение: О национальной гордости записных «нерабов»

А вы про вот это – «никогда мы не будем братьями» – ещё не забыли? Ну, там, со всеми громкими словами про «Воля — слово вам незнакомое, вы все с детства в цепи закованы» и про «Духа нет у вас быть свободными — нам не стать с вами даже сводными»…

Нет, речь не о судьбе Насти Дмитрук восемь лет спустя. О большем.

Насколько сильно разошлись два народа ментально и ценностно после Майдана?

Публицисты уверяют, что очень. Генетики говорят, что не сильно. Социологи ещё более осторожны.

Итак, насколько мы разные? Есть знаменитый проект «Всемирный обзор ценностей» (World Values Survey). 40 лет социологи приходят к жителям десятков стран с одними и теми же вопросами, чтобы понять, насколько похоже они смотрят на мир. Спросили недавно украинцев и россиян, что для них самое важное? Для 39,9% украинцев и 42% россиян – поддержание порядка в стране. Для 23,9% украинцев и 21,5% россиян – дать людям больше голоса при принятии важных решений правительства. «Борьба с ценами» – для 31,3% украинцев и 32,4% россиян. Защита свободы слова является «самым важным» только для 4,2% украинцев и 2,7% россиян. Ответы почти идентичные.

«Если бы выбирали между свободой и безопасностью, что для вас важнее?» Безопасность выбрали 65,9 украинцев и 72% россиян, свободу – 29,5% и 23,5%, соответственно. Разница есть, но крохотная.

«Собственность правительства в бизнесе должна быть увеличена». Самую высокую оценку этой идее дали 13,9% украинцев и 14,9% россиян. «Правительство должно нести больше ответственности за обеспечение людей». «В высшей степени, да!» – ответили 21,6% украинцев и 22,4% россиян. Сходство в массовом сознании поразительное.

В общем, когда смотришь на то, как похожи ответы, кажется, что речь идет об одних и тех же людях. И страны всё ещё очень тесно связаны. Доля Украины во внешнеторговом обороте России снизилась с 5,9% в 2011 г. до 1,5% в 2021 году, тем не менее она остается нашим торговым партнёром №13. Не пятидесятым и не сотым. Россия для Украины – гораздо важнее, торговый партнёр №3 (около 8% внешней торговли Украины). А кто №1 и №2? ЕС и Китай. Тут тоже мало что изменилось.

И вообще, активная торговля с «ворогом» и «агрессором» – это как? Или вся война – фейк? Но люди гибнут реально…

А главное, настолько ли мы непохожи?

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