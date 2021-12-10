Польша опубликовала запись переговоров с бортом Ryanair, который посадили в Минске

Диспетчеру дает указания предполагаемый силовик.

Пресс-секретарь министра спецслужб Польши Станислав Жарин опубликовал запись, на которой предполагаемый сотрудник КГБ подсказывает авиадиспетчеру во время разговора с пилотом Ryanair с Романом Протасевичем и Софией Сапегой на борту.

Скриншот: Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych

В разговор с диспетчером предполагаемый силовик вступает трижды. На русском языке первый раз он говорит «продолжай, продолжай», когда диспетчер озвучивает предположение о минировании самолета. Затем подсказывает, что «это наша рекомендация», в ответ на вопрос пилота Ryanair о том, от кого исходит рекомендация посадить самолет в минском аэропорту.

После этого сотрудник аэропорта сам уточняет у предполагаемого силовика, какого цвета код диспетчера. Тот отвечает: «Ну, красный скажи. Красный».

Накануне польские спецслужбы опубликовали новые факты расследования о посадке самолета Ryanair с Протасевичем и Сапегой. По данным ведомства, «офицер белорусского КГБ в ключевой момент взял под контроль работу авиадиспетчера. Он дал инструкции сотруднику, который контактировал с пилотом. Именно офицер отдавал команды и принимал решения относительно высадки в Минске. В то же время офицер КГБ поддерживал телефонный контакт с кем-то и сообщал, что происходило с самолетом».

«Следует подчеркнуть, что взятие под контроль диспетчерской вышки агентом спецслужб — это нечто беспрецедентное, выходящее за рамки правил и практики», — говорится в сообщении спецслужб.

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8 декабря авиадиспетчер, перешедший летом границу Беларуси и Польши вместе с мигрантами, рассказал NYT, что посадка рейса авиакомпании Ryanair, на борту которого находились экс-главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега, была спецоперацией белорусских спецслужб. В публикации говорится, что авиадиспетчер рассказал польским следователям все, что ему известно о произошедшем.

Директор Департамента национальной безопасности Польши Станислав Зарын сообщил, что польские чиновники, которые проводят расследование произошедшего с рейсом Ryanair, смогли «получить отчет прямого свидетеля событий на диспетчерской вышке в Минске».

NYT также указывает, что полиция и Генпрокуратуры Литвы выяснили, что вместе с Протасевичем и Сапегой с борта сошел еще один человек. Его идентифицировали как Сергея Кулакова — гражданина Беларуси, завербованного военной разведкой этой страны. Он прибыл в Вильнюс за день до того, как Протасевич вылетел в Афины на отдых, а затем полетел на том же обратном рейсе, что и оппозиционер, в литовскую столицу.

Рейс Ryanair Афины — Вильнюс посадили в Минске 23 мая. Его сопровождал истребитель МиГ-29. Из-за инцидента многие западные страны запретили европейским перевозчикам строить маршруты через Беларусь и ограничили полеты белорусских авиакомпаний.

Сапеге уже предъявили окончательное обвинение по трем статьям уголовного кодекса Беларуси — о разжигании вражды, о преступлении против информационной безопасности и угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов.

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