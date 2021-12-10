 

Билл Гейтс «похвалил» пандемию за виртуальную революцию

10.12.2021, 23:24, Новости дня
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Билл Гейтс выступил с заявлением, в котором отметил, что пандемия COVID-19, с коротой мир свыкся уже за последние два года, на самом деле, привела к одному очень важному положительному результату.

Мы вошли в сферу виртуальной вселенной, сказал Гейтс. Как минимум, человечество совершило настоящую революцию в сфере трудовых отношений.

Это значит, что на работу не нужно больше ходить. Ее просто необходимо делать. Также один из главных новаторов современности напомнил, что никогда ранее мобильная связь, Интернет и современные электронные устройства не играли в жизни человечества такой важной роли, как сегодня. Возвращения к прежним отношениям уже не будет, считает Гейтс. Наоборот, мы пойдем намного дальше по этому пути.



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