 

В Перми разрабатывают технологию сжигания старых автомобильных шин

10.12.2021, 23:24, Новости дня
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Ученые из политехнического института Перми напомнили, что только в РФ ежегодно образуется до 850 тысяч тонн различных отходов. Среди них значительную долю составляют изношенные и выброшенные на помойку автомобильные шины.

Также ученые сообщают, что до сих пор в РФ не предложено ни одной действительно эффективной технологии утилизации шин. Однако в Перми нашли-таки, как использовать данный ресурс.

Ученые предлагают сжигать шины. А для того, чтобы в атмосферу не попадали парниковые и ядовитые газы, на трубы печей можно ставить специальные молекулярные сита, улавливающие вредные химические соединения. Таким образом, можно получать большое количество тепловой энергии, применение которой всегда найдется.



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