 

Ученые обещают создать технологии производства топлива из пластика и горчицы

10.12.2021, 23:24, Новости дня
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Как сообщают представители академии наук Китая, лет через 50 человечество может попрощаться с такой роскошью, как ископаемое топливо. А потому придется перейти на возобновляемые источники энергии, среди которых биотопливо и синтетические горючие материалы будут играть огромную роль.

При этом сырьем для производства новых альтернативных видов топлива станут как технические сельскохозяйственные растения, так и обычный мусор.

Даже горчица может стать материалом для производства синтетического бензина, говорят ученые. А уж пластик-то и подавно. Ведь это те же самые углеводороды, только с другой структурой молекул. Сегодня ученые активно работают над тем, как преобразовывать пластик в горючую жидкость с наименьшими затратами.



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