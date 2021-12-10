Праздничный сезон: как выспаться (больше овощей, меньше сахара, дополнительный стакан воды)

В праздничный сезон нас ожидает достаточно много вечеринок, именно поэтому мы даже не можем нормально выспаться. Ухудшить качество сна может потребление спиртных напитков, а также слишком жирной и калорийной пищи.

Из-за недостатка ночного отдыха вы чувствуете себя особенно уставшими и разбитыми по утрам. Кроме того, нерегулярный и непродолжительный сон может привести к повышенному риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Эта проблема наиболее сильно касается женщин.

У каждого человека различные потребности в сне, особенно если это касается продолжительности и времени. Позднее засыпание и ранний подъем могут привести к нарушению биологического ритма. Кроме того, недостаток сна приводит к частым перекусам, что негативно сказывается на фигуре.

После слишком короткого ночного сна мы начинаем потреблять нездоровую пищу вместо полезных овощей и фруктов.

Кроме того, во время праздников мы часто потребляем спиртные напитки. Алкоголь способствует более быстрому засыпанию, однако через некоторое время он метаболизируется, его уровень снижается. Это приводит к нарушению сна, что провоцирует возникновение негативных эмоциональных переживаний.

Вот несколько советов относительно того, как можно нормализовать свой сон во время сезона праздников.

Правильно подобрать диету

В преддверии праздников стоит выбирать диету, богатую растительной пищей. Овощи и фрукты помогут нормализовать сон и снизить риск возникновения кардиологических заболеваний и проблем с метаболизмом.

Кроме того, растительная пища богата триптофаном, который является важной составляющей для выработки мелатонина.

Такое питание поможет улучшить качество и увеличить продолжительность сна. На вечеринке или семейном торжестве тяжелые блюда нужно есть за 3-4 часа до ночного отдыха. Уменьшите количество сахара и жиров в рационе.

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Заменить спиртные напитки на безалкогольные

Алкоголь стоит заменить на безалкогольные напитки без сахара. Кроме того, в вечернее время нужно уменьшить количество потребляемой жидкости.

Это поможет нормализовать сон и свести к минимуму нарушения, которые могут быть спровоцированы бессонницей.

Оставаться достаточно гидратированным в течение дня

Поскольку зимой на улице холодно, мы включаем отопительные приборы, в результате чего воздух становится более сухим.

В итоге наши легкие должны усиленно работать, а это требует достаточно много жидкости. Когда на улице холодно, то наше тело теряет много тепла и влаги, именно поэтому зимой кожа становится сухой.

Обезвоживание может негативно сказываться на качестве сна, провоцируя головные боли и сильное чувство жажды. Дополнительный стакан воды избавит вас от этих проблем.

Правильно расставленные приоритеты

Для здорового сна важно строго соблюдать режим, что может быть достаточно сложно во время праздников.

Чтобы избежать проблем с отдыхом в ночное время, нужно строго планировать свое расписание и поставить приоритетом сон, а не вечеринки.

Если мы просто побудем в одиночестве, то сможем зарядиться позитивной энергией. Стоит помнить о том, что недостаток здорового сна ухудшает способность ясно мыслить и концентрироваться.