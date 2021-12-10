Главный тренд этой зимы — свободные свитера: с чем стильно сочетать “бесформенный” предмет одежды

Свитер – универсальная и незаменимая вещь зимой, поэтому должен быть в гардеробе любого человека. Дизайнеры предлагают всевозможные модели на любой вкус, а значит, создать стильный образ удастся без проблем.

Главный тренд наступившей зимы – свободные модели с объемными плечами. Но традиционная комбинация – джинсы и свитер – сегодня неактуальна, ведь это слишком банально, поэтому предлагаем несколько модных луков.

Объемные свитеры можно комбинировать с кожаными шортами, короткими платьями, юбками миди, легинсами.

На каждый день

Великолепное трио – свитер, джинсы и ботфорты.

Казалось бы, скинни сошли с пьедестала, но в сочетании с ботфортами они вполне уместны. Кстати, стилисты рекомендуют надевать их исключительно с высокими сапогами.

В моде сегодня так называемый лыжный свитер с отложным воротом на молнии. Его рекомендуется носить с джинсами и высокими грубыми сапогами. К такому образу идеально подойдет сумка-хобо. Такой лук будет уместен и для похода в музей, и для встречи с друзьями.

Для выходного дня

Если в выходной случилась плохая погода, унывать точно не стоит. И поможет в этом одежда ярких цветов и интересные принты.

Многие убирают белые джинсы зимой подальше в шкаф, но на самом деле их можно носить круглый год. Великолепную пару составит белоснежным джинсам ярко-розовый свитер с высоким воротом. Сбалансирует образ прямое пальто в тон свитера, а завершат его грубые лакированные ботинки контрастного цвета и шапка. Теперь можно отправиться даже на свидание.

Для путешествий

Зима – отличное время для путешествий, особенно если есть подходящая одежда. Настоящим трендом сегодня стали предметы гардероба из кожи, которые уместны как на торжественных мероприятиях, так и в повседневной жизни.

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Отличный комплект для поездки – это кожаные брюки и свитер. Стилисты советуют оставить в стороне черные брюки и обратить внимание на цветные.

Темно-коричневая модель отлично сочетается с бежевым свитером с широкими рукавами и большим воротом, напоминающим рубашечный. Для путешествий лучше всего выбрать удобные ботинки и сумку в тон. Завершит образ классическое пальто из шерсти или объемный пуховик.

Для свидания

Кажется, что свидание никак не вяжется со свитером, но это всего лишь стереотипы. Например, дерзкая модель на одно плечо великолепно смотрится с юбкой-плиссе. Такой образ уместен и в кафе, и в кино, и в театре.

Из обуви и аксессуаров лучше отдать предпочтение моделям нейтральных оттенков, чтобы на первом плане были юбка и свитер. Также не стоит выбирать слишком заметные аксессуары, чтобы не затмить нежный образ.

Не менее эффектно будет смотреться образ в более темных и сочных тонах.

Городской образ

Городской образ можно составить из классических джинсов и яркого свитера. Но есть и более лаконичный вариант – это белый объемный свитер, кожаные короткие шорты и плотные колготки в тон. К такому образу при желании можно добавить ботфорты. Для создания более нежного и легкого лука шорты можно заменить длинной светлой юбкой.