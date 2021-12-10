 

Мнение: Потерянное десятилетие

10.12.2021, 23:18, Разное
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Сегодня Дмитрию Муратову вручили Нобелевскую премию мира.

Сегодня же исполнилось 10 лет со дня первого самого массового митинга протеста в Москве в истории современной России.

Тогда даже НТВ выдало вполне честный и объективный репортаж:

10 лет назад многим казалось, что мы уже никогда не будем жить по-прежнему. Только в Москве десятки тысяч людей тогда вышли протестовать против тотальной фальсификации итогов выборов…. Предчувствие не обмануло. Сегодня Россия, действительно, совсем другая… И, явно, не лучше, чем была 10 лет назад. И именно об этом сегодня говорил Муратов в своей Нобелевской речи.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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