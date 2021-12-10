НАТО отказалось идти на компромисс с Россией по Украине

НАТО не пойдет на компромисс по поводу права европейских стран вступать в альянс, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На вопрос о том, может ли НАТО отказаться от планов по вступлению Украины в альянс, Столтенберг заявил, что «каждое суверенное государство имеет право выбирать свой путь». По его словам, «путь Украины будут решать только Украина и союзники, РФ не может контролировать этот процесс». Столтенберг заверил, что «отношения НАТО с Украиной будут устанавливаться 30 союзниками и Украиной, а ни кем-либо другим».

При этом генсек НАТО заявил, что Североатлантический альянс «готов сесть за стол переговоров с Россией». Однако, по его словам, НАТО «не пойдет на компромисс по поводу права каждой нации в Европе решать свою судьбу», передает РИА «Новости».

Напомним, МИД РФ заявил, что курс США и других стран Запада на втягивание Украины в НАТО создает неприемлемые угрозы безопасности России, альянс подталкивает Украину к агрессивным шагам. МИД сообщил о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

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