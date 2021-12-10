 

Австралийцам объяснили нелепость их затеи начать газовую конкуренцию с РФ

10.12.2021, 23:14, Новости дня
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Пользователи социальной сети Reddit объяснили австралийцам, почему их страна не экспортирует газ и уголь в Европу, чтобы европейцы меньше зависели от России.

«Почему Австралия не экспортирует больше газа и угля в Европу, чтобы они меньше зависели от России? Мне это кажется беспроигрышным. Австралия получает хорошую прибыль, чтобы компенсировать потерю экспорта в Китай. Европа может обогревать свои дома австралийским газом и углем, кроме того, у ЕС есть больше рычагов воздействия на Россию в отношении Украины, поскольку они не зависят от российского газа», – задал пользователь под ником Alpaca4545 вопрос в Reddit.

В ответ Baronnolanvonstraya напомнил, что «Австралия и Европа находятся буквально на противоположных сторонах планеты, разделенных двумя океанами и двумя континентами».

Другой пользователь в шутливой форме добавил, что «австралийские ноги находятся в перевернутом направлении по отношению к стопам европейцев».

«Потому что европейцы не могут позволить себе австралийский газ», – пишет пользователь One_Membership_5804.

«Самое главное заключается в том, что газ везде одинаков. Неважно – из Австралии он, РФ или с Ближнего Востока. Таким образом, главную роль играет стоимость доставки. И отправляя газ судами через весь мир, вы не сможете конкурировать с трубопроводом», – говорит Harlequin80.

Ему вторит пользователь bananabeforesunrise: «Доставка будет стоить целое состояние. У них есть трубопровод из России, хотя в случае серьезного конфликта Европа может оказаться заложницей России. Вот где ядерная энергия при правильном и безопасном управлении может решить проблему энергетической безопасности и выбросов парниковых газов». 

Также обитатели соцсети заявили, что «доставка угля и газа через полмира не имеет экономического смысла, даже если это политически привлекательно».

«Это приведет к значительному увеличению затрат для Европы из-за необходимости транспортировки по морю вместо трубопроводов, а также из-за расстояния. Для Австралии имеет больше смысла снабжать Азию, как мы уже делаем», – отметил d1ngal1ng.

Нашлись и те, кто отметил, что европейцам торговые отношения с Россией намного ценнее, чем отношения с Австралией.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как РФ намерена спасать планету в условиях, когда Европа строит планы по полному отказу от углеродов ради экологической повестки.



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