Сенатор США – нет большей катастрофы, чем внешняя политика Байдена

Позорное бегство американцев из Афганистана показало всему миру слабость Джо Байдена и придало смелости противникам США, заявил в интервью Fox News сенатор Тед Круз. Теперь, по его словам, РФ вторгнется на Украину, потому что не боится Байдена, который уже «предал» Киев, отказавшись от санкций против «Северного потока — 2».

Господин сенатор, как, по вашему мнению, сейчас смотрится президент Байден на международной арене?

ТЕД КРУЗ, сенатор США: Должен сказать, Стюарт, это невероятно опасно. Он смотрится ужасно. Он выглядит слабым. И эта слабость опасна. За последний год от администрации Байдена мы видели катастрофу за катастрофой. Но какой бы ужасной ни была их экономическая политика, какой бы ужасной ни была их внутренняя политика, не было большей катастрофы, чем их внешняя политика.

Несколько месяцев назад американцы и весь мир с ужасом наблюдали за катастрофой в Афганистане — за катастрофической капитуляцией Байдена перед «Талибаном»*, за позорным бегством, когда американцы были брошены на подконтрольной врагу территории. У этого решения есть последствия. Последствия, которые будут сказываться ещё долгие годы. Потому что произошло вот что: каждый враг Америки посмотрел на Вашингтон и дал оценку человеку в Овальном кабинете. И они пришли к выводу, что Джо Байден слишком слаб, чтобы их сдерживать.

И мы видим, как плохие парни становятся ещё хуже. Мы видим, как Россия, Китай, Иран, Северная Корея — все до единого становятся хуже! Пока мы с вами разговариваем, более ста тысяч российских военных, собравшихся на границе Украины, готовятся вторгнуться. Они вторгаются, потому что не верят, что Джо Байден что-либо предпримет.

На самом деле, в случае с Россией и Украиной всё ещё хуже. Прямая причина этого российского вторжения, ожидаемого в январе или феврале следующего года, заключается в том, что Джо Байден капитулировал перед Путиным и дал ему газопровод «Северный поток — 2», позволяющий РФ поставлять в Европу природный газ в обход Украины. Именно поэтому Путин сейчас считает, что может вторгнуться на Украину. Не знаю, что Байден скажет Украине, кроме как: «Простите, что мы вас предали».

Дата выхода в эфир 09 декабря 2021 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.