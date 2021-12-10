Не все страны поддерживают санкции против РФ, потому что думают о своем рынке – Зеленский

“Все должны понимать, что из-за санкционной политики страдают другие страны. И не все страны думают об Украине, о людях. Есть много людей достаточно циничных, которые думают о своем рынке. Бизнес внутри государства на них давит, поэтому всем непросто”, – отметил он.

Зеленский добавил, что каждый из политиков прежде всего думает о своем народе, а потом про Украину.

“Мы для всех остальных – одна из стран, и чтобы быть в этой очереди в принципе, чтобы нас поддеживали… Там у человека (Президента РФ Владимира Путина. – “ГОРДОН”) одна из мощных армий мира. Так получилось. Я откровенно говорил нашим европейским коллегам. Они все говорят: “Россия очень мощная, сильная”. А кто ее такой делает? Все вы, когда боитесь этих вызовов, вы говорите об этом медийно, а потом президент РФ верит в то, что Россия может делать то, что она хочет”, – заявил президент.

По его словам, украинская власть сделала все, чтобы Путин сказал Байдену, что Россия не собирается вторгаться в Украину.

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ начали сообщать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск. Но 21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину.

8 декабря Путин и президент США Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

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