 

МВД Украины: Благодаря камерам автофиксации ПДД на дорогах количество ДТП с погибшими или травмированными снизилось

10.12.2021, 23:05, Новости дня
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Об этом 10 декабря в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

“Дал поручение предоставить исчерпывающие данные по каждой камере в Киеве и области. Начал сравнивать данные. И вот, за год работы таких систем количество ДТП с погибшими и/или травмированными снизилось на 65%! И понижение происходит именно там, где установлены приборы контроля”, – написал Енин.

https://www.facebook.com/eugene.enin/posts/10216048166636475

Контекст:

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.

Всего с 26 ноября 2021 года на дорогах Украины работают 246 комплексов автофиксации, расположенных в 24 городах и 15 областях. Адреса их размещения представлены на сайте ведомства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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