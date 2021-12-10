Зеленский о возможном вступлении Украины в НАТО: Мы идем, а там – шлагбаум

Обсуждая телефонный разговор Зеленского с президентом США Джо Байденом, журналистка спросила, могут ли Украину не принять в Альянс из-за позиции России.

“Может ли это быть ценой? Президент Байден сказал не только мне, сказал публично, что НАТО и членство в Альянсе – это выбор не США и выбор не России и любой страны Альянса, это выбор общества Украины. К сожалению, он не добавил, что, к сожалению, решают не граждане Украины”, – отметил Зеленский.

Позже он ответил на реплику, что возможное вступление Украины в НАТО раздражает президента РФ Владимира Путина.

“Я думаю, что в данной ситуации важно, что думает народ Украины. […] Мы продолжаем свой путь в НАТО, но видите же: мы идем, а там – шлагбаум. Мы же видим или нет? Или нам все равно, “обойдем шлагбаум”? Не выходит обойти”, – подчеркнул президент Украины.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их.

Путин во время разговора с Байденом 7 декабря заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

После беседы с Байденом Путин анонсировал создание РФ и США спецструктуры для обсуждения вопроса членства Украины в НАТО. Байден заявил, что обсудит с РФ и союзниками по НАТО обеспокоенность Кремля расширением Альянса на восток.

—