Как гремят «ключи от мира»

Диалог президентов Байдена и Зеленского длился полтора часа – детали не разглашаются. А в Киеве проверяли бомбоубежища.

Владимир Зеленский. Фото: EPA-EFE

Чуть ли не с первых минут разговора главную новость в лентах информационных агентств сопровождала другая, со ссылкой на заявление ФСБ: украинский корабль с красноречивым названием «Донбасс» чуть не атакует Керченский пролив — создает угрозу для мореплавания. Вот вам и казус белли, о котором предупреждали! В стране еще не забыта драма 2018 года в Керченском проливе, когда украинские военно-морские суда были захвачены там в плен. Дело по иску Украины против РФ по этому поводу слушают сейчас в Гааге.

В эфир программы «Право на власть» на канале «1+1», где как раз обсуждали текущий момент, вышел министр обороны Алексей Резников. И назвал сообщение российских медиа информационной атакой: «Донбасс» — поисково-спасательное судно, без вооружения, которое выполняло свою работу за 18 морских миль (более 33 километров) в Азовском море, которое, как известно, море общего пользования. «Угрозы для корабля и экипажа нет. «Донбасс» уже вернулся в порт, никаких инцидентов не произошло.

Просто идет гибридная война, и Российская Федерация никак не успокоится», — заключил Резников.

Президент Зеленский все не комментировал итоги видеообщения Байдена с Путиным. Пообещал высказать свою позицию в финале, после аналогичных переговоров с американским лидером. А они были отложены на целые сутки…

Тем временем городские власти Киева объявили: начата проверка-подготовка бомбоубежищ столицы. Укрытия, в случае чего, в состоянии вместить более 3 млн человек. Слово «бомбоубежище» тоже не добавляло покоя. Даже несмотря на сигнал из Пентагона, от пресс-секретаря оборонного ведомства США Джона Кирби: на текущей неделе в Украину отправят «последние элементы существующего пакета мер безопасности, включая стрелковое оружие и боеприпасы». Кирби уточнил, что всем перечисленным Украина сможет воспользоваться «по собственному усмотрению, но только в целях самообороны».

Соответственно, интерес к результатам разговора вырос в разы. Политологи с прогнозами, политтехнологи с рекомендациями для власти и оппозиции и прочие эксперты оккупировали телестудии. Тут подоспели свежие рейтинги социологов. Зеленский, невзирая на предсказания падения после пресс-конференции с локальными скандалами, по-прежнему держал первое место: 23,5 процента среди тех, кто пошел бы голосовать сейчас и определился с выбором. Далеко от триумфальных цифр в начале срока, но по-прежнему выше других основных претендентов. У Петра Порошенко, лидера «Европейской солидарности», 13,4 процента, у главы «Батькивщины» Юлии Тимошенко — 9,9 процента, у сопредседателя пророссийской ОПЗЖ Юрия Бойко — 9,3 процента.

Фото: Getty Images

На Донбассе, за линией разграничения, за «сепаратным» общением Путина и Зеленского с Байденом наблюдали еще с бóльшим напряжением. Именно сейчас выяснилось: руководители так называемых «республик» Пушилин и Пасечник не только обзавелись паспортами РФ, но и приняты в «Единую Россию», то есть официально стали однопартийцами Дмитрия Медведева. Значит, продолжать любимую тему Кремля насчет «внутриукраинского конфликта» невозможно по техническим причинам. Но разве существует невозможное для пропаганды? Тем более что накануне разговора президентов США и Украины агентство Associated Press со ссылкой на анонимные источники в администрации Белого дома сообщило о возможном «давлении на Киев» с целью предоставить определенную автономию оккупированным территориям на Донбассе.

Еще до звонка Байдена произошло не менее, а то и более долгожданное событие: в видеоформате собралась Трехсторонняя контактная группа (ТКГ). Украина предложила провести к Новому году гуманитарную акцию, обмен пленными, до 60 лиц с каждой стороны.

Вообще, счет заложников идет на сотни, торгуются по каждой кандидатуре отчаянно,

и «60 на 60» — вариант оптимистичный, потому что Киев соглашался и на «24 на 24», и даже на «13 на 13». Но спикер украинской делегации Алексей Арестович сказал журналистам: добиться конкретики от россиян не удалось и договоренности по рождественскому перемирию тоже нет. Всё, включая прекращение огня, увязали с выполнением политической части «Минска». На удивление оперативно и без эвфемизмов отреагировал Евросоюз, назвал виновных в тупиковой ситуации: «…Отказ РФ как стороны конфликта действовать ответственно, путем конструктивного участия в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы, а также препятствования проведению очередной встречи в «нормандском формате» влечет за собой безысходность… Любое угрожающее или дестабилизирующее поведение неприемлемо».

Ближе к 23:00 по Киеву «ожил» твиттер Зеленского. «Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили с ним возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе и затронули ход внутренних реформ в Украине». Других деталей не сообщил. Никаких особых подробностей не появилось и в релизе пресс-службы: «Стороны предметно обсудили пути безопасности, финансовой и политической поддержки Украины в продолжающемся противодействии гибридной агрессии». Впрочем, сообщение для СМИ содержало оценку Зеленским в диалоге с Байденом «Северного потока — 2»: продвижение проекта «лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии».

Тональность перекликалась с сообщением для прессы из Вашингтона, которое появилось позже киевского: «…Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры привержены принципу «никаких решений или дискуссий по Украине без Украины». Еще шла речь о дипломатии как лучшем способе разрешения конфликта посредством «выполнения Минских соглашений, в поддержку «нормандского формата».

И еще немного социологии. Более половины жителей Украины (56 процентов) поддерживают инициативу прямых переговоров с Россией при отсутствии альтернатив — результаты опроса, проведенного группой «Рейтинг». Оппозиция выступает против самой идеи, считая гипотетический тет-а-тет Зеленского с Путиным чуть не предательством государственных интересов Украины. В окружении Зеленского полагают иначе. Добиться круглого стола с президентом РФ — показать, у кого в действительности находятся ключи от мира в Донбассе.

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

—