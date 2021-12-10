Мнение: Разборка в Пуэрто-Рико
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Бандитская разборка в Пуэрто-Рико, где она одна банда напала на другую, расстреляв оппонентов из машины, после чего прямо под камерой наблюдения завязалсяя стрелковый бой. Один из участниов так и не рискнул расстаться с пивом во время перестрелки.
Экшн начинается с 4-30.
PS. Так как с Ютуба видео снесли, смотреть можно здесь https://twitter.com/wilsenal/status/1468987818022219781
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Источник: Colonel Cassad
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