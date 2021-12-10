Ученые сумели определить, с какой скоростью передвигались динозавры

Испанские ученые сумели определить, с какой скоростью передвигались динозавры-тетануры. Они провели необходимые исследования, по результатам которых оказалась, что эти древние рептилии бегали со скоростью от 37 до 45 километров в час.

Разумеется, се зависело от возраста и размеров конкретного существа, говорят ученые. Но средние значения таковы.

Провести расчеты помогло детальное изучение следов, оставшихся после таких рептилий в окаменелостях. Сравнили особенности скелета, примерную массу тела, длину лап и размер шагов. Также ученые провели компьютерное моделирование, которое позволило проверить полученные данные. Напомним, что динозавры-тетануры были хищниками, а потому высокая скорость передвижения для них была жизненной необходимостью.