 

Ученые сумели определить, с какой скоростью передвигались динозавры

10.12.2021, 22:40, Новости дня
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Испанские ученые сумели определить, с какой скоростью передвигались динозавры-тетануры. Они провели необходимые исследования, по результатам которых оказалась, что эти древние рептилии бегали со скоростью от 37 до 45 километров в час.

Разумеется, се зависело от возраста и размеров конкретного существа, говорят ученые. Но средние значения таковы.

Провести расчеты помогло детальное изучение следов, оставшихся после таких рептилий в окаменелостях. Сравнили особенности скелета, примерную массу тела, длину лап и размер шагов. Также ученые провели компьютерное моделирование, которое позволило проверить полученные данные. Напомним, что динозавры-тетануры были хищниками, а потому высокая скорость передвижения для них была жизненной необходимостью.



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