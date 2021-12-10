Ученые определили, в какое время года упал метеорит, убивший динозавров

По мнению авторов научной статьи, опубликованной в журнале Scientific Reports, метеорит или астероид, упавший на Землю и приведший к вымиранию всех крупных динозавров, обрушился с небес в одном из районов Северного полушария, когда там была весна.

К такому выводу ученые пришли, анализируя образцы минералов и окаменелостей из останков древних рыб из Северной Дакоты. Отметим, что на них имеются явные следы той самой катастрофы.

Кстати, рыбьи кости могут хранить информацию примерно в том же виде, в котором она «записана» в кольцах стволов деревьев, поясняют ученые. Если научиться правильно расшифровывать сохранившиеся данные, можно сделать еще множество научных открытий, утверждают они.