 

Ученые определили, в какое время года упал метеорит, убивший динозавров

10.12.2021, 22:40, Новости дня
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По мнению авторов научной статьи, опубликованной в журнале Scientific Reports, метеорит или астероид, упавший на Землю и приведший к вымиранию всех крупных динозавров, обрушился с небес в одном из районов Северного полушария, когда там была весна.

К такому выводу ученые пришли, анализируя образцы минералов и окаменелостей из останков древних рыб из Северной Дакоты. Отметим, что на них имеются явные следы той самой катастрофы.

Кстати, рыбьи кости могут хранить информацию примерно в том же виде, в котором она «записана» в кольцах стволов деревьев, поясняют ученые. Если научиться правильно расшифровывать сохранившиеся данные, можно сделать еще множество научных открытий, утверждают они.



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