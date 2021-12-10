 

Зеленский пожаловался на «шлагбаум» на пути Украины в НАТО

10.12.2021, 22:30, Новости дня
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Украина «продолжает свой путь» в НАТО, но не может преодолеть «шлагбаум», сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно?», – сказал Зеленский. Украинский президент заявил, что необходимо «обойти шлагбаум», но «не выходит обойти», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1».

Зеленский заявил: «Президент Байден сказал публично, что НАТО и членство в альянсе – это выбор не США и РФ и любой страны альянса. Это выбор общества Украины, выбор граждан Украины. К сожалению, он не добавил, что решают не граждане Украины, а те страны, о которых я раньше сказал». По мнению Зеленского, «важно, что думает народ Украины».

Напомним, президент США Джо Байден обсудил с лидерами восточного фланга НАТО Россию и Украину. Страны Восточной Европы раскритиковали предложение Байдена начать диалог РФ и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Киев может стать членом НАТО, когда три столицы стран альянса изменят свое отношение к нему. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.



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