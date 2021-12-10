Представлена форма сборной РФ для Олимпиады в Пекине

Состоялась презентация формы российской сборной для Олимпиады в Пекине, ее провели Олимпийский комитет РФ и официальный экипировщик команды ZASPORT, сообщают информационные агентства.

В презентации приняли участие президент ОКР Станислав Поздняков, основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина, а также российские спортсмены и главы национальных федераций, передает РИА «Новости».

Поздняков заявил, что российские спортсмены «будут самыми красивыми и стильными на грядущих Игр». По его словам, «опыт работы в предыдущий период показывает, что спортсмены с большим энтузиазмом воспримут эту форму». Отмечается, что «впервые исполком ОКР доверил финальную доработку коллекции комиссии спортсменов».

Он предположил, что «этот опыт будет востребован и перед Играми 2024 года в Париже». Поздняков выразил надежду, что «победная традиция сохранится и наши спортсмены выступят в этой экипировке так же удачно, как и на Играх в Токио».

Некоторые элементы экипировки российских спортсменов будут иметь изображение карты страны, рассказала Задорина. «Мы выполнили отличную работу, наши олимпийцы полностью экипированы. Вдохновение живет не только внутри нас, но и у наших спортсменов», – сказала она.

«Хотим, чтобы российским спортсменам на Олимпиаде было тепло от того, что присутствует с ними страна. Кроме того, использован цвет цин – сила энергии в китайской культуре», – сообщила Задорина.

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая заявила, что «численность участников совершенно разная, но каждый спортсмен на Олимпийских играх хочет показать наивысшие результаты». По ее словам, спортсмены «хотят с радостью и вдохновением реализовать свои возможности». Она уверена, что россияне «выступят достойно» и «будут выкладываться на полную».

Напомним, В ноябре Международный олимпийский комитет согласовал форму российской команды для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Спортивный арбитражный суд до 16 декабря 2022 года запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России. Также запрещено использование национального гимна, национальных эмблем или символов. Российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Пекине под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee).