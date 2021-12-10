Захарова предложила Украине проползти в НАТО
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского, который пожаловался на «шлагбаум» на пути Украины в НАТО.
«Ползком?» – предложила Захарова в Facebook.
Напомним, Зеленский заявил, что Украина «продолжает свой путь» в НАТО, но не может преодолеть «шлагбаум». Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Киев может стать членом НАТО, когда три столицы стран альянса изменят свое отношение к нему.
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