 

Захарова предложила Украине проползти в НАТО

10.12.2021, 22:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского, который пожаловался на «шлагбаум» на пути Украины в НАТО.

«Ползком?» – предложила Захарова в Facebook.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина «продолжает свой путь» в НАТО, но не может преодолеть «шлагбаум». Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Киев может стать членом НАТО, когда три столицы стран альянса изменят свое отношение к нему.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / В результате стрельбы в турецком Измире пострадали 12 человек, в том числе дети

16.09 / Кадыров отреагировал на видео с мытьем ног в православном источнике

24.05 / В центре Харькова столкнулись пять машин

14.09 / Эксперт: Мигранты должны нести коллективную ответственность за преступления

02.12 / Россиянин Гричишкин осужден в США за киберпреступления

14.12 / В РФ решили обратить внимание ОБСЕ на цензуру против СМИ

01.07 / Путин обязал зарубежные IT-компаний открывать филиалы в России

14.08 / “Барселона” осталась должна Месси €52 млн – СМИ

22.07 / В июле боевики на Донбассе 27 раз запускали беспилотники, нарушая условия перемирия – украинская сторона СЦКК

04.11 / Резников рассказал, почему согласился на должность министра обороны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика