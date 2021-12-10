 

Зеленский: Путин заинтересован в переговорах с Байденом, больше ни с кем

10.12.2021, 22:20, Новости дня
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Он также рассказал о своих впечатлениях о разговоре между главой Белого дома и президентом России Владимиром Путиным.

“Путин заинтересован в переговорах с президентом Байденом. Я считаю, что Путин не заинтересован в переговорах ни с кем больше”, – сказал Зеленский.

По его словам, готовится серьезный пакет санкций против РФ в случае даже небольшой эскалации со стороны России. 

Контекст:

8 декабря Путин и Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Комментируя переговоры лидеров, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что переговоры “не принесли сенсации”

9 декабря состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена, он продлился полтора часа. Глава Белого дома во время беседы c Зеленским отметил, что США, их союзники и партнеры привержены принципу “никаких решений или обсуждений по Украине без Украины”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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