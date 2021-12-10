 

“Петь буду к лету”: первое интервью вернувшейся с того света МакSим

10.12.2021, 22:12, Разное
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Звезда излечилась от двусторонней полисегментарной пневмонии тяжелой степени и теперь снова у строю. Артистка – похорошевшая и похудевшая – появилась в Кремле на церемонии “Золотой граммофон” с лечащими врачами. И именно своим спасителям, как называет их, посвятила награду. А потом за кулисами рассказала “Дни.ру” о состоянии.

“Я пока не совсем еще вернулась на сцену, потому что пока, к сожалению, не могу выступать, – вздыхает исполнительница. – Как говорят врачи, лишь к лету будущего года смогу петь, пока же идет восстановление”.

Сегодня певица бодра, и даже не скажешь, что она долгое время была одной ногой на том свете. Поклонники были поражены красотой и свежестью переболевшей артистки.

“Я как только пришла в себя, уже была полна бодрости и оптимизма, – призналась звезда. – И врачи вселяли в меня уверенность”.

Она сказала, что под Новый год пожелает себе записать песню. “Начнем с одной, а там посмотрим, – улыбается артиста. – Я все свои мечты всегда превращаю в цель. Мечтаю записать и дуэт”.



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