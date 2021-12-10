 

Он раскаялся! – Личное мнение

10.12.2021, 22:10, Разное
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Следственный комитет сообщил сегодня новости по делу о массовом убийстве в казанской гимназии — убийце предъявлено окончательное обвинение.

Следствие сообщает, что, во-первых, подследственный Галявиев устроил массовое убийство, подражая представителям «одной из деструктивных интернет-субкультур».


Фото: Соцсети

Во-вторых, убийца полностью признал вину и заявил о раскаянии. В-третьих, экспертиза признала Галявиева вменяемым.

Следственный комитет предъявил окончательное обвинение по 4 уголовным статьям.

Вменяемые статьи очень серьёзные. По совокупности, скорее всего, там набежит на пожизненное.

Очень надеюсь, что дадут именно пожизненный срок, потому что, как мы видим на примерах маньяков, некоторые выходят, если им дали приговор с конечным количеством лет отсидки.

Я понимаю, что время прошло и в массовом сознании боль утихла. Мало кто помнит имена убитых злодеем детей и сами трагические события.

«19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали», — РИА Новости.

Но забывать не стоит, что сделал Галявиев. Раскаялся он? Косит под невменяемого? Виновата «деструктивная субкультура»?

Нет, виноват он сам и заслуживает максимально возможного наказания. Без скидки на возраст и на раскаяние.

Мне плевать, что Галявиеву всего 19. Мне плевать, на его раскаяние — оно мне не нужно. То, что он натворил, какое горе принёс людям, раскаянием и возрастом не искупить.

Согласны?

Источник: Лена Миро



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