Мнение: Проблемы продвижения демократии в России

Интересное из журнала "Стратеия России" за декабрь 2021 года.

Запад нам не поможет

Дмитрий Саймс (США):

Однако мне хотелось бы задать вопрос по поводу попыток радикальной оппозиции в России России обращаться к иностранным парламентам и правительствам с просьбой вводить санкции против граждан своей же страны. Ещё конкретнее. Руководство партии «Яблоко» очень критично отзывалось о «новых большевиках» в России, о тех политических силах, которые придерживаются лозунга «цель оправдывает средства». Лидеры оппозиции и либеральные журналисты упрекали Путина, что при разработке закона об иностранных агентах не соблюдались юридические нормы и не учитывались судебные процедуры.

Закон об иноагентах мне, как сыну советских правозащитников, действительно, показался несколько размытым, и некоторые положения его нужно уточнять. Об этом, кстати, говорил и Путин. Но что меня смущает… Радикалы, протестующие против закона об иноагентах, составляют проскрипционные списки и рассылают их иностранным правительствам и парламентам. То есть не следуют никаким юридическим процедурам. На мой взгляд, это внутренний политический терроризм, попытка запугивания не только чиновников и олигархов, но и судей, журналистов, экспертов. Им угрожают тем, что при попытке отстаивать свою позицию их могут сурово наказать на Западе. Как вы, Николай, относитесь к подобного рода практике?

Николай Рыбаков (партия "Яблоко")

Как к бесполезным действиям. Судьи и силовики не имеют за рубежом собственности, которую можно ставить под санкции. Составление подобных списков лишь раздувает напряжение между Россией и Западом, усиливает непонимание, а потому не несёт никакой пользы продвижению демократии в России.

Вячеслав Никонов

Вы говорите о бесполезности подобных списков, с чем трудно не согласиться. А вам не кажется, что это ещё и аморально?

Николай Рыбаков

Я бы не стал заниматься составлением таких списков. Тут дело не в том, морально или нет. Просто наши дискуссии — наше внутреннее дело. Вряд ли кто-то думает, что партия «Яблоко» считает выборы в России свободными и справедливыми. Конечно, мы их таковыми не считаем. Но я знаю, что Запад нам в этом случае никаким образом помочь не может.

PS. Интересно, а в каких случаях "Яблоко" считает, что Запад может помочь России и продвижению в России демократии?

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Афганистан не представляет для России угрозы.

— Без преувеличения можно сказать, что сегодня одной из наиболее важных проблем национальной и международной безопасности является ситуация, сложившаяся в Афганистане. Какие действия Россия и международное сообщество могут, на ваш взгляд, предпринять для нейтрализации возможных угроз, исходящих из этого региона?

Сергей Колбин (член комитета Совфеда по обороне и безопасости)

Да, обстановка в Афганистане очень непростая. После вывода американских войск власть перешла в руки запрещённого в РФ движения «Талибан», которое довольно успешно сейчас устанавливает свои правила и порядки. Складывается впечатление, что движение действует по заранее разработанной программе. А кто является идейным инициатором этих процессов, ещё предстоит разобраться.

Военно-политическое руководство России держит ситуацию на контроле, посольство РФ в Кабуле после смены власти продолжает работать в штатном режиме, наши дипломаты находятся в регулярном контакте с диппредставительствами США, КНР и Пакистана. Россия обеспокоена

возможным влиянием событий в Афганистане на состояние безопасности как в нашей стране, так и на пространстве СНГ. Нас не может не беспокоить тот факт,что Афганистан снова рискует оказаться в центре нового геополитического противостояния ведущих региональных и мировых игроков. На политическом уровне отчётливо прослеживается незаинтересованность отдельных участников мирового сообщества в мирном, едином, развивающемся Афганистане.

Несмотря на своё выгодное географическое положение и на наличие в стране больших запасов полезных ископаемых, Афганистан продолжает оставаться одной из самых бедных стран не только в Азии, но и во всём мире. России и международному сообществу необходимо выработать единую позицию и следовать ей и в многосторонних форматах, и на уровне двусторонних отношений. Надо выстроить нормальный диалог с новыми властями, проанализировать и дать чёткую оценку их действиям, посмотреть, будут ли они соблюдать договорённости, и если да, то с каким успехом. Переговоры следует вести, не прибегая к позиции силы, поскольку в военном плане Афганистан не

представляет для России никакой угрозы.

Для нас важно обеспечить полноценную защиту наших союзников. Возможно, мировое сообщество пойдёт по пути признания новой власти в Кабуле, а та ответит согласием на проведение межафганского мирного диалога и даже на присутствие в стране контингента миротворческих сил ООН. России необходимо с целью обеспечения безопасности в Центральной Азии активно работать в рамках ШОС, привлекая к более

тесному сотрудничеству с ОДКБ такие страны, как Узбекистан и Туркменистан,которые не являются членами организации.

Наша приоритетная задача — обеспечить контроль над миграционными потоками из Афганистана, защитить регион от передвижения через границу террористов под видом беженцев, от распространения радикальной идеологии, контрабанды оружия и наркотиков. Россия будет делать акцент на политико-дипломатических усилиях, и для этих целей создан и успешно функционирует Московский формат.

PS. Как не трудно заметить, вопрос взаимодействия с Талибаном и тут ставится в зависимость от действий талибов во внутренней политике Афганистана. Аналогичные заявления уже делали представитель Путина по Афганистану Кабулов и спикеры МИД РФ. В общем, основная линия РФ в отношении к талибам – будем посмотреть, насколько вы адекватные, а там уже подумаем о признании и сотрудничестве. Талибан сейчас всеми силами тщится показать, что он меняется. В следующем году увидим, насколько ему это удастся.

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Человек по природе социалист

Лев Криштапович (Минск)

Дружба есть следствие общности человеческой жизни, происходящая от того, что мы относимся к друзьям, как к самим себе. Поэтому жить — значит дружить, и иметь много друзей — благо. Вот почему в буржуазном обществе дружбы нет, потому что нет общности человеческой жизни, и ни одна буржуазная личность друга не имеет.

Ради чего живёт человек? На первый взгляд кажется, что человек живёт ради себя и не думает о будущем и других людях. В действительности же человек живёт ради будущего. Ибо в противном случае он не устраивал бы семейной жизни, не рожал и не воспитывал бы детей, не занимался бы наукой, то есть не ставил бы перед собой таких целей, которые выходят за пределы carpe diem.

Вот и оказывается, что человек по своей природе социалист. Социалист, потому что он хочет, чтобы его дети, а следовательно, и другие люди были умными и нравственно порядочными, верили в доброту и справедливость. Никто ведь не хочет, чтобы его дети были эгоистами и злыми существами, жили только для себя и не заботились о родителях. Человеку вообще выгодно иметь дело с добрым и порядочным человеком даже с точки зрения реализации своего личного интереса. Ведь при взаимодействии с человеком непорядочным и недобрым невозможно или по крайне мере проблематично будет осуществление своего личного интереса. По своей природе человек социалист потому, что он стремится к познанию, к истине. И именно благодаря этому стремлению реализуется изначальное призвание человека быть образом всеобщего, субстан-

циального, разумного. А это неизбежно ведёт к признанию идеи социализма как разумного и нравственно устроенного общества.

Как представляется, природа тут совсем не причем. Капиталистами или социалистами не рождаются, а становятся. Их воспроизводит общество, через семью, школу, СМИ, массовую культуру. Если государство пропагандирует через свои иструменты образования и манипулирования сознанием капитализм, то более вероятно, что среднестатистический ребенок станет адептом капитализма. Или наоборот, если государство продвигает социализм, то более вероятно, что ребенок воспримет социалистические идеи.

Само собой, если действительность формируемая государством не удовлетворяет молодого человека, он начинает смотреть на альтернативу, в мире господствующего капитализма, в котором мы живем, кроме социализма особой альтернативы нет. Так как кризис капитализма очевиден, нет ничего удивительного в популярности социалистических идей. Это является конечно не природой человека, а результатом неудовлетворенности людей текущим положением вещей.

https://disk.yandex.ru/i/rda-e_ghKVCn4Q – цинк

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