 

В 2021 году побит рекорд затрат пользователей в мобильных приложениях

10.12.2021, 21:56, Новости дня
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2021 год еще не закончился, а аналитики уже опубликовали предварительные финансовые результаты коммерческой деятельности в мобильной сфере. По данным экспертов, в текущем году, до завершения которого осталось всего три недели, пользователи потратят на 25% больше денег, чем в 2020-м.

Достигнута фантастическая цифра глобальных расходов – 135 миллиардов американских долларов. Таким образом, данная сфера бизнеса уже превратилась в одну из важнейших индустрий мировой экономики.

При этом геймеры обеспечили большую часть выручки (60%). На ресурсе Google Play их часть еще выше – 80%. А количество загрузок приложений, в том числе и платных, за год выросло на 8%. Самыми популярными остаются приложения, связанные с видеоконтентом.



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