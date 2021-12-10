Какой нейл-арт лучше всего подойдет на Новый год каждому знаку зодиака: маникюрный гороскоп

Празднование Нового года — это отличная возможность поэкспериментировать с праздничным маникюром. Ведь именно он может стать изюминкой образа. Тому, кто еще не определился с новогодним маникюром, стоит вдохновиться рекомендациями астролога. Советы будут представлены далее в статье. Мы расскажем, какой стоит выбрать маникюр каждому знаку зодиака в соответствии с их чертами характера.

Овен

Представители знака спонтанны и свободолюбивы. Овны никогда не боятся быть смелыми. Астрологи говорят, что представители знака любят выделяться с помощью яркого нейл-арта, особенно праздничного. Также овнам нравятся смешные надписи и забавные принты.

Телец

Представители этого знака не боятся быть гламурными. Ведь их жизнь – это экстравагантность. Именно потому они, вероятнее всего, выберут нейл-арт, который будет таким же экстравагантным, как и они сами. Роскошный маникюр подходит Тельцам.

Близнецы

Представителям этого знака подходит двухцветный нейл-арт, который олицетворят их. Для того чтобы сделать праздничный нейл-арт, астрологи рекомендуют выбирать смелые оттенки и добавлять сияние.

Рак

Раки очень любят праздничный сезон. Потому что в такой период они могут расслабиться. Поэтому лучше им подойдет уютный, но эффектный нейл-арт. Хорошо будут смотреться рождественская клетка или праздничные снежинки.

Лев

Для пылкого Льва, безусловно, кажутся очевидным выбором именно красные ногти. Такой классический образ привлекает представителей этого знака.

Дева

У Дев прямой, скромный подход к жизни. Астрологи считают, что представители данного знака будут придерживаться простого стиля. К примеру, Девы в качестве праздничного маникюра могут выбрать французский маникюр с элементами сияния. Такой нейл-арт будет минималистичным, но при этом праздничным.

Весы

Весы дружелюбны и общительны. Поэтому им понравится маникюр в виде леденцов или же радуги.

Скорпион

Представители знака часто мечтают о готических праздниках. По этой причине Скорпионы предпочтут темные тона с острой формой ногтей.

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Стрелец

Стрельцам очень нравится рисковать. Они всегда стремятся о себе заявить. Причем не только в период праздников, но и в обычные дни. Стрельцы предпочитают яркие дизайны и цвета. Подобный маникюр не оставит их без внимания других людей.

Козерог

Козерогам очень нравится праздничный сезон. Представители знака любят выделяться и сиять ярче всех. Поэтому и маникюр они должны выбирать пестрый.

Водолей

Представителям данного знака зодиака нравится подчеркивать красоту зимней сказки. Поэтому их нейл-арт будет олицетворять зимнюю страну чудес. Изысканный маникюр со снежными мотивами идеально подойдет для Водолея.

Рыбы

Дабы праздничный настрой был действительно особенным, то представителям знака стоит обращать внимание на милый нейл-арт. Мечтательным Рыбам подойдет нежный и максимально воздушный маникюр.

Небольшое заключение

Теперь вы знаете, какой нейл-арт подойдет тому или другому знаку зодиака. Зная эту информацию, вы сможете подобрать для себя наиболее интересный маникюр.