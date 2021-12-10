 

“Приставили пистолет к голове”. Судья “Танцев со звездами” Чмерковский рассказал об ограблении матери

10.12.2021, 21:36, Новости дня
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По словам 41-летнего танцора, инцидент произошел во второй половине 1990-х, когда они всей семьей иммигрировали из Одессы в США и столкнулись с разборками городских банд.

“У мамы украли машину средь бела дня, с пистолетом подошли, приставили к голове, сказали: “Дай мне ключи и телефон”. Забрали машину, сели и уехали”, – вспоминал Чмерковский.

Максим Чмерковский со своей мамой Ларисой Чмерковской. Скриншот: Зірковий шлях / YouTube
Контекст:

Чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Чмерковский родился 17 января 1980 года в Одессе в семье Александра и Ларисы Чмерковских. У него есть младший брат Валентин, он тоже занимается танцами.

В 1994 году Чмерковский вместе с родителями и братом эмигрировал в США. Известность в Украине Чмерковский получил после участия в первом сезоне шоу “Холостяк” на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й он был ведущим шоу “Куб” на этом же канале.

С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с австралийским хореографом, дважды победительницей американской версии шоу “Танцы со звездами” Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын Шай Александр.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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