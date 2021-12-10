Киев закупит на кредитные €100 млн новые троллейбусы и вагоны метро

Соглашение подписали мэр Киева Виталий Кличко и глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон.

По словам Кличко, это первый кредит от Европейского инвестиционного банка в Украине, который городу предложили напрямую без участия государства.

“Новая модель финансирования соответствует стратегии правительства Украины, направленной на финансовую децентрализацию и делегирование полномочий”, – отметил он.

Киевский городской голова считает, что кредитные средства помогут столице не только с закупкой современных троллейбусов и вагонов метро, но и с расширением сети городского электротранспорта.

Контекст:

Реализация проекта снизит уровень использования легковых автомобилей и связанное с ними негативное влияние на климат и качество воздуха в Киеве. Таким образом, проект будет способствовать смягчению последствий изменения климата, а также приблизит Украину к реализации Европейского зеленого курса, сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Привлеченные средства направят в том числе на приобретение 65 троллейбусов длиной свыше 11,9 м и 72-х длиной более 18,5 м. Это будет низкопольный транспорт, приспособленный для всех пассажиров, в том числе лиц с инвалидностью, сообщала пресс-служба КГГА.

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