 

Одышка после COVID-19? Возможно, это проблемы с сердцем, а не с легкими

10.12.2021, 21:32, Разное
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Небольшое исследование, в котором оценивались причины постковидной одышки, провели специалисты Университетской клиники Брюсселя с участием 66 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в первую волну пандемии. Результаты научной работы были представлены в ходе научного конгресса Европейского общества кардиологов (ESC), передает MedicalXpress.

До заражения коронавирусом все добровольцы ранее не страдали заболеваниями сердца или легких, но спустя год после выписки у трети из них (35%) появилась одышка во время физических нагрузок. Все пациенты прошли расширенное обследовании функций легких и сердца: спирометрию, компьютерную томографию грудной клетки, УЗИ сердца с визуализацией.

Когда ученые проанализировали полученные данные, у всех добровольцев с одышкой были выявлены нарушения функции сердца.

«Это объясняет, почему некоторые пациенты с длительными симптомами по-прежнему испытывают одышку через год. Результаты указывают на то, что это может быть связано со снижением сердечной деятельности», — сообщила ведущий автор исследования Мария-Луиза Лучиан (Maria-Luiza Luchian).

Как сообщила МедПорталу врач-терапевт, пульмонолог Елена Поликанова, российские врачи все больше сталкиваются с тем, что у большинства пациентов одышка после коронавируса связана с нарушением работы сердца, а не дыхательной системы. 

«Бывает и так, что приходит ко мне пациент и говорит: я постоянно задыхаюсь. Смотришь функцию внешнего дыхания и результаты компьютерной томографии, а бронхи и легкие чистые. Значит, надо искать связь с неврологическими и кардиологическими нарушениями. Если одышка возникает после физических нагрузок, это может свидетельствовать и о проблемах с сердцем».

Поликанова Елена Борисовна

эксперт

зам. главного врача по лечебной части клиники «Медгород», врач-терапевт, пульмонолог, член Российского респираторного общества, член Национальной ассоциации по тромбозу и гемостазу



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