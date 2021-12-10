 

Мнение: Британский суд разрешил выдачу Ассанжа США, которые планировали его убийство

10.12.2021, 21:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британский апелляционный суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США.
В ту самую страну, спецслужбы которой планировали бессудное убийство Ассанжа.
Суд удовлетворился заверениями США, что Ассанж в случае выдачи не будет помещен в тюрьму особо строго режима. По счастливому стечению обстоятельств, один из судей принимавших решение об апелляции США, является другом бывшего британского министра отвечавшего за операцию по извлечению Ассанжа из посольства Эквадора, откуда Ассанжа фактически выдали после того, как США через МВФ выдали Эквадору кредит на выгодных условиях.

Примечательно, что решение о выдаче Ассанжа последовало на следующий день после очередных лицемерных всхлипываний Госдепа про свободу слова и журналистики. Единственное "преступление", которое совершил Ассанж, это обнародование доказанных фактов совершенных американской армией и спецслужб преступлений, которые до Ассанжа скрывались от американской и мировой общественности. Поэтому, на примере Ассанжа США пытается запугать других журналистов, которые подумывают над тем, чтобы разоблачать преступления США – таких журналистов будут преследовать годами, угрожая тюрьмой или бессудным убийством. Что разумеется не помешает США лить крокодиловы слезы про "проблемы свободы слова" в других странах.

Родственники Ассанжа уже планируют подавать встречную апелляцию.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Памфилова и политологи обсудили перспективы многодневного голосования

27.10 / Эмили Ратажковски ждет ребенка

28.02 / Мнение: Клуб Зелёной Свиньи, рост госдолга России и взаимное воровство в СССР

18.01 / Джастин Тимберлейк рассекретил имя их с Джессикой Бил второго сына

23.10 / Подольская родила Преснякову третьего ребенка: первое фото малыша

25.09 / От сказочных пуховиков до деми-кутюра: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

29.07 / Жена Эрнста показала фото прогулки с новорожденным

30.01 / Мнение: Конченные люди… финал

25.10 / Назван преемник Александра Лукашенко

14.05 / Мнение: Уничтожение блокпоста 128-й бригады ВСУ. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика