Мнение: Британский суд разрешил выдачу Ассанжа США, которые планировали его убийство

Британский апелляционный суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США.

В ту самую страну, спецслужбы которой планировали бессудное убийство Ассанжа.

Суд удовлетворился заверениями США, что Ассанж в случае выдачи не будет помещен в тюрьму особо строго режима. По счастливому стечению обстоятельств, один из судей принимавших решение об апелляции США, является другом бывшего британского министра отвечавшего за операцию по извлечению Ассанжа из посольства Эквадора, откуда Ассанжа фактически выдали после того, как США через МВФ выдали Эквадору кредит на выгодных условиях.

Примечательно, что решение о выдаче Ассанжа последовало на следующий день после очередных лицемерных всхлипываний Госдепа про свободу слова и журналистики. Единственное "преступление", которое совершил Ассанж, это обнародование доказанных фактов совершенных американской армией и спецслужб преступлений, которые до Ассанжа скрывались от американской и мировой общественности. Поэтому, на примере Ассанжа США пытается запугать других журналистов, которые подумывают над тем, чтобы разоблачать преступления США – таких журналистов будут преследовать годами, угрожая тюрьмой или бессудным убийством. Что разумеется не помешает США лить крокодиловы слезы про "проблемы свободы слова" в других странах.

Родственники Ассанжа уже планируют подавать встречную апелляцию.

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