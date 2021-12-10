 

В компании Google сообщили о значительном ускорении работы браузера Chrome

10.12.2021, 21:12, Новости дня
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Новая восемьдесят шестая версия популярного браузера Chrome стала приятным сюрпризом для пользователей устройств, работающих на операционных системах Windows.

Как утверждают в компании Google, скорость работы данного браузера увеличилась сразу на 25,8%. Напомним, что ранее от пользователей поступали жалобы на некоторое замедление. Однако теперь для них нет никаких оснований, так как более высокая скорость заметна невооруженным глазом.

Таких результатов удается достичь с включенной «окклюзией», поясняют специалисты. Внедрение функции действительно позволило решить проблему, которую многие считали уже нерешаемой. У браузера Chrome есть еще большой потенциал, а потому рано его списывать «на пенсию», утверждают эксперты.



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