 

Новые бюджетные наушники бюджетные TWS-наушники Honor Choice Earbuds X появились на российском рынке

10.12.2021, 21:12, Новости дня
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Как сообщили представители китайской компании Honor, новые бюджетные наушники Choice Earbuds X класса TWS уже с сегодняшнего дня становятся доступными в свободной продаже. Накануне производитель представил эту гарнитуру. Объявлена и цена, которая на территории РФ составит 2 990 рублей.

Время автономной работы на одном заряде аккумулятора наушников данной модели составляет 6 часов. Однако футляр, играющий роль переносного павер-банка, обеспечивает 22 часа работы. В целом, их можно использовать без дополнительной подзарядки от розетки более суток.

В наушниках имеется активная система шумоподавления. Она автоматически активируется, если вы начинаете разговаривать по телефону. Диаметр динамиков составляет 12 миллиметров.



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