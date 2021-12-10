 

Жители Калмыкии выбрали для благоустройства семь общественных территорий

10.12.2021, 21:02, Новости дня
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В Калмыкии в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» жители выбрали семь общественных территорий, которые планируется благоустроить в 2022 году, один из них – парк в селе Тундутово, сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в ЮФО.

«По итогам онлайн-голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование городской среды», определены семь территорий в Элисте и районах республики», – пояснили пресс-службе, передает ТАСС.

На приеме граждан, который 10 декабря провел полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, рассмотрели обращение о благоустройстве парка в селе Тундутово.

Как сообщил на своей странице в Instagram глава Калмыкии Бату Хасиков, парк стал одним из победителей онлайн-голосования проекта. «Уже разработана проектно-сметная документация по его благоустройству, в которую, в частности, входит закупка нового спортивного инвентаря и уличных тренажеров для занятия спортом», – сказал глава республики.

Ранее в Тамбовской области завершилась реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», благоустроено 153 дворовых и 114 общественных территорий.

Национальный проект «Жилье и городская среда» состоит из четырех федеральных проектов – «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта – обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.



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