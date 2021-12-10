 

Нардеп Устинова заявила, что партию “Голос” можно переименовать в “Голос Ахметова”, Рудик прокомментировала

10.12.2021, 20:52, Новости дня
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“Вчера вышла статья Киры Рудик о подавлении свободы слова в Украине на американском Atlantic Council. В нем она утверждает, что работающую на телеканале Ахметова [“Украина 24”] Наталью Влащенко за критику власти назвали пророссийской. Телеканале Ахметова, где Рудик и [нардеп от “Голоса” Ярослав] Железняк уже давно стали спикерами. […] Похоже, партию “Голос” уже спокойно можно переименовать в партию “Голос Ахметова”, – написала она.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/5487747847918312

Заявление Устиновой Рудик прокомментировала “Украинской правде”. Издание при этом отметило, что Устинова не считает себя членом команды “Голос” и входит в депутатское объединение “Справедливость”, которое состоит из нардепов фракции “Голос” и критикует деятельность фракции и партии.

“Быть демократической и проевропейской оппозицией означает системно поддерживать свободу слова. С притеснений права свободно публично выражать свои мысли начинается тоталитаризм и диктатура. Чтобы украинская свобода слова не превратилась в “белорусскую”, “российскую” или “сталинскую”, ее нужно защищать. Поэтому странно видеть подобные упреки от тех, кто называет себя “оппозицией”, – заявила Рудик.

Она обратила внимание, что объединение “Справедливость” “до сих пор” не высказало позицию по таким вопросам, как “государственная измена при срыве спецоперации по задержанию вагнеровцев”, скандалы с оффшорами президента и его окружения, нападений на журналистов, “адекватного восприятия инициатив власти, а не слепого поддакивания”, а также “подголосование за госбюджет в обмен на соцэконом”.

“Это наталкивает на выводы, что депутаты “Справедливости” систематически работают на Банковую и даже не пытаются скрыть это”, – считает Рудик.

Контекст:

Статья Рудик на сайте Atlantic Council вышла 8 декабря. По ее словам, президент Владимир Зеленский и его окружение “явно плохо реагируют на критику”. “Вместо того, чтобы решать проблемы, поднятые критиками, кажется, что предпочтительным подходом является усиление давления на журналистов и СМИ”, – заявила нардеп.

В качестве примера Рудик привела уголовное дело, где фигурирует журналист, главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов – дело открыто после его словесной перепалки с президентом на пресс-конференции.

Также она отметила в этом ряду допросы журналистки Янины Соколовой и обвинения в “пророссийской” риторике в адрес Наташи Влащенко после критики Зеленского и его команды в ток-шоу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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