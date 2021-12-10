 

“Да снимите вы уже все с себя”, “Зажигалочка”. Полякова оголила декольте и пах на вручении музыкальной премии

10.12.2021, 20:52, Новости дня
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Певица сообщила. что ее новая песня “Взрослая девочка” вошла в Топ лучших песен этого года по версии организаторов премии.

Артистка пришла на церемонии в платье с анималистическим принтом ассиметричного кроя и золотистом топе – наряд Поляковой прикрывал только правую сторону тела, полностью обнажив зону декольте, живот, пах, бедро и ногу слева.

“Да снимите вы уже все с себя”, – отреагировали поклонники. 

“Красивее красоты. Зажигалочка”, – написали пользователи сети.

https://www.facebook.com/polyakovamusic/posts/463247831839436

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”. В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за украинским бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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