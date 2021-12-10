США выделят Украине $20 млн на усиление границы

По словам главы отдела по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных вопросов посольства США в Украине Сары Лангенкомп, реализация плана, предусматривающего предоставление ГПСУ беспилотнтков, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи и экипировки стартует в январе 2022 года.

Первый замглавы ГПСУ Владимир Никифоренко отметил, что ситуация на востоке и северных границах Украины непростая.

“Этот технический проект сотрудничества как раз и направлен на усиление безопасности на границе”, – подчеркнул он.

Контекст:

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

В документе говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, “которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии”.

Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами.

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

В оборонном бюджете США на 2022 год предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

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