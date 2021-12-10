 

В Японии создали светящиеся маски для обнаружения COVID-19

10.12.2021, 20:48, Разное
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Эксперименты проводились в течение 10 дней с 32 людьми, инфицированными коронавирусом. Было обнаружено, что все маски, которые они носили, светились под ультрафиолетом. Испытания продолжаются, а команда разработчиков надеется уже в следующем году получить одобрение правительства на продажу масок.

Ученые планируют расширить эксперимент и охватить 150 участников. Кстати, президент университета префектуры Киото Ясухиро Цукамото именно с помощью экспериментальной маски понял, что заболел коронавирусом. Позже он сдал ПЦР и заражение подтвердилось. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО СТРАУСЫ

Дело в том, что страусы способны вырабатывать различные виды антител. Ученые об этом знали и в феврале прошлого года ввели неактивную и безопасную форму коронавируса самкам страусов. И успешно извлекли из отложенных ими яиц большое количество антител.

Затем команда разработала специальный фильтр, который помещается внутрь маски. Этот фильтр обрабатывается флуоресцентным красителем, содержащим антитела к коронавирусу из яиц страуса. Если вирус попадает на маску, фильтр начинает светиться в ультрафиолетовом свете.

«Мы можем массово и недорого производить антитела из страусиных яиц по невысокой цене. В будущем я хотел бы превратить такую маску в простой набор для тестирования, который каждый мог бы себе купить себе», — рассказал Цукамото.



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