 

Диетологи назвали самые опасные пищевые привычки

10.12.2021, 20:44, Разное
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Диетологи выделили наиболее опасные привычки людей, проявляющиеся при приеме пищи. Специалисты предупреждают, что они могут серьезно навредить здоровью в будущем.

В частности, эксперты рекомендуют отказаться от слишком горячей пищи, поскольку она может повредить слизистые оболочки и желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Также не следует совмещать прием горячих и холодных блюд: это может навредить пищеварительной системе. Не менее опасно плохо пережевывать пищу и глотать ее большими кусками, поскольку это значительно повышает нагрузку на желудок, сообщает телеканал “Царьград”.



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