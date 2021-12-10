Диетологи назвали самые опасные пищевые привычки

Диетологи выделили наиболее опасные привычки людей, проявляющиеся при приеме пищи. Специалисты предупреждают, что они могут серьезно навредить здоровью в будущем.

В частности, эксперты рекомендуют отказаться от слишком горячей пищи, поскольку она может повредить слизистые оболочки и желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Также не следует совмещать прием горячих и холодных блюд: это может навредить пищеварительной системе. Не менее опасно плохо пережевывать пищу и глотать ее большими кусками, поскольку это значительно повышает нагрузку на желудок, сообщает телеканал “Царьград”.