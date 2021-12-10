 

Экономист назвал отличительные черты финансовой пирамиды

10.12.2021, 20:44, Разное
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“Нужно обратить внимание на доходность, которую предлагают эти компании”, – рассказал Владимир Григорьев о том, как выявить финансовую пирамиду. Как правило такого рода фирмы предлагают темпы заработка такого уровня, который выглядит неправдоподобно высоким.

Чтобы осознать нереалистичность подобных условия достаточно проверить средние ставки по банковским депозитам. Также эксперт рекомендовал посмотреть на доходность драгоценных металлов, акций, ценных бумаг.

В среднем опытный и удачный инвестор может при помощи купли-продажи акций заработать порядка 35% – 50% годовых. Если же потенциальному инвестору предлагают такой доход за месяц, то он имеет дело с мошенниками.

Кроме того, важно понимать, чем именно занимается организация, привлекающая деньги. Как правило у финансовых пирамид есть большие сложности с тем, чтобы это сделать.

“Это набор каких-то фраз, за которыми ничего не стоит абсолютно”, – предупредил Владимир Григорьев.

Еще один важный сигнал – наличие либо отсутствие у организации лицензии Центробанка. И уже обладая всем массивом данных и собственных выводов можно принимать решения, стоит ли рисковать собственными сбережениями.



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