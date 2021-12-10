Мнение: Германия: новые рекорды



Пустые трибуны. Бавария – Барса.

В Германии ковидная статистика становится все более феноменальной. Позавчера я писал про их дикие цифры заражений и смертей от ковида за 7 декабря: 93 тыс. и 811. Явно шокированные и смущенные ковидобесы пытались оправдываться тем, что это “случайный всплеск” и в вакцинированной на 70% Германии “усё будет хорошо”.

Ну-ну.

Посмотрел сегодня – данные уже за 9 декабря: количество зараженных в день – 103 (!!) тысячи, смертей в день – 799. Таким образом, по дневной заражаемости немцы пробили казавшуюся немыслимой отметку 100 тысяч (напомню, за всю прошлую зиму, когда в Германии никто не был вакцинирован, у них пиковое значение не превышало 45 тыс.). И вот – 103 тысячи. Выше только звезды! Мало укалывались, надо еще больше!

Стоит ли напоминать, что в пересчете на 100 тысяч населения и 811, и 799 – это ВЫШЕ, чем официальная суточная смертность от ковида в России?

UPD3. Смешная маленькая деталь: включил на Ютубе – посмотреть голы в матче Лиги Чемпионов Бавария – Барселона. Был поражен и шокирован тем, что команды играли на стадионе в Мюнхене… без зрителей! То есть в Германии – в отличие от большинства стран Европы и, конечно, России – на футбол по-прежнему не пускают болельщиков. И все равно – мировые рекорды по заражаемости. “Что они ни делают – не идут дела”.

UPD2. Спрашивают – неужели не жалко Германию? Отвечу так, чтобы не было никакой двусмысленности: страну, в которой введены и действуют куар-коды (“паспорта здоровья”, гринпассы и т.п.), жалко не может быть по определению. Россию, где куар-коды уже вовсю действуют в половине регионов, не жалко тоже. Лучше распад и хаос.

UPD. Ковидобесы предсказуемо бросились искать “другие данные” по Германии, “чтобы не было так страшно”. Сразу отошлю их к данным Института Джона Хопкинса по Германии, чтоб страх уже окончательно отключил им мозг: https://coronavirus.jhu.edu/region/germany