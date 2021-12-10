Мнение: Matrix Awakens

Демонстрация технологических перспектив движка Unreal Engine 5.

Предполагается, что в обозримой перспективе подобная технология будет внедряться в индустрию при создании больших виртуальных миров.

Из пресс-релизаа на тему технических параметров города:

Город имеет ширину 4,138 км и длину 4,968 км, что немного больше, чем размер центра Лос-Анджелеса.

Город состоит из семи миллионов экземпляров объектов, каждый из которых состоит из миллионов полигонов.

Площадь города составляет 15,79 км2.

Периметр города составляет 14,519 км.

В городе 260 км дорог.

В городе 512 км тротуаров.

В городе 1 248 перекрестков.

Есть 45 073 припаркованных автомобиля, из которых 38 146 являются управляемыми и разрушаемыми.

На дороге 17 000 смоделированных транспортных средств, которые поддаются разрушению.

7 000 зданий, состоящих из тысяч модульных элементов.

27 848 фонарных столбов только со стороны улицы

12 422 канализационных отверстия

35 000 смоделированных пешеходов MetaHuman

Было создано почти 10 миллионов уникальных и дублированных объектов

Nanite интеллектуально обрабатывает эти миллиарды полигонов, обеспечивая сверхбыструю визуализацию всего в кинематографическом качестве.

Весь мир освещен только солнцем, небом и излучающими материалами на сетках. Не были размещены источники света для десятков тысяч уличных фонарей и фар. В ночном режиме почти все освещение исходит из миллионов излучающих окон зданий.

PS. Вот уже уже больше похоже на пресловутый "нехтген".

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