Автором экстремистского произведения «Протоколы сионских мудрецов» оказался Иосиф Сталин

Специалисты израильского университета имени Бен-Гуриона завершили масштабный проект по установлению авторства «Протоколов сионских мудрецов». Это произведение, включённое в Федеральный список экстремистских материалов, было написано советским лидером Иосифом Сталиным.

«Уже более ста лет данная брошюра стала своеобразной библией антисемитов, но автор этого памфлета предусмотрительно решил сохранить анонимность и только сегодня нам удалось получить неопровержимые доказательства, что «Протоколы» принадлежат перу маршала Сталина. Была проведена большая работа в архивах, в том числе проанализированы те документы из семейного архива, которые потомки Сталина вывезли в США. Именно там мы нашли письмо 1901 года будущего советского лидера Михаилу Калинину, в котором он упомянул, что закончил работу над трудом «Об истинных планах евреев захватить весь мир». Далее мы с помощью нейросети проанализировали русский текст «Протоколов» и опубликованных работ Сталина. Вывод однозначный – у всех этих документов один автор», – заявил старший научный сотрудник университета Бен-Гуриона Мойша Бланк.

В ближайшее время израильские специалисты проверят и другие работы Сталина на наличие антисемитизма. Кроме того, мэр Тель-Авива Рон Хульдаи пообещал добиться демонтажа памятника советскому лидеру, который был торжественно открыт 14 мая 2021 года.

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