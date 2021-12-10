Уганда станет космической державой
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Как сообщают компетентные источники, Уганда намерена летом будущего года запустить первый собственный спутник на орбиту Земли. Таким образом, в клубе космических держав, который постоянно расширялся в последние годы, присоединится еще одна страна.
Также власти страны объявили о создании своего космического агентства, которое будет работать на национальном уровне и сотрудничать с частными компаниями в сфере освоения космоса.
Наконец, Уганда основывает специальный космический научно-исследовательский институт. Очевидно, первый спутник не станет единственным. Свои космические программы угандийцы начали осуществлять в тесном сотрудничестве с японскими коллегами из института Кюсю.
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