 

Уганда станет космической державой

10.12.2021, 20:28, Новости дня
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Как сообщают компетентные источники, Уганда намерена летом будущего года запустить первый собственный спутник на орбиту Земли. Таким образом, в клубе космических держав, который постоянно расширялся в последние годы, присоединится еще одна страна.

Также власти страны объявили о создании своего космического агентства, которое будет работать на национальном уровне и сотрудничать с частными компаниями в сфере освоения космоса.

Наконец, Уганда основывает специальный космический научно-исследовательский институт. Очевидно, первый спутник не станет единственным. Свои космические программы угандийцы начали осуществлять в тесном сотрудничестве с японскими коллегами из института Кюсю.



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