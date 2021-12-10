 

Компания AMD представит мобильные видеокарты на чипах 6 нм

10.12.2021, 20:28, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, компания AMD намерена в начале будущего года представить новейшие видеокарты, которые будут использованы в мобильных устройствах.

По словам экспертов, устройства будут изготовлены по техпроцессу 6 нм. Новейшие чипы позволят существенно улучшить технические характеристики видеоускорителей.

Известно также, что в видеокартах будут использованы чипы NAVI 2X, которые начинает производить тайваньская компания TSMC. Здесь на 18% больше плотность транзисторов, что само по себе значительно увеличивает потенциал, говорят специалисты. Примерно в такой же пропорции по сравнению с нынешними аналогами увеличится производительность на каждый ватт использованной энергии.



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